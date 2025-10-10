Calciomercato Bologna una big estera vuole a tutti i costi Lucumì La situazione

Calcionews24.com | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Bologna: il Sunderland non molla Lucumí, possibile nuovo assalto a gennaio Il Calciomercato Bologna potrebbe tornare protagonista nel prossimo mese di gennaio, con un nome che già in estate aveva scaldato le cronache: Jhon Lucumí. Il difensore colombiano è stato al centro di un vero e proprio assalto da parte del Sunderland, pronto a . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

calciomercato bologna una big estera vuole a tutti i costi lucum236 la situazione

© Calcionews24.com - Calciomercato Bologna, una big estera vuole a tutti i costi Lucumì. La situazione

In questa notizia si parla di: calciomercato - bologna

Calciomercato Bologna, Ndoye verso l’addio? Occhio al pressing da parte di quella squadra

Calciomercato.com – Inter, testa a testa tra Bologna e Torino per Asllani: le ultime

Orsolini dal ritiro del Bologna: "Rinnovo? Il calciomercato è imprevedibile, ma penso di sì"

calciomercato bologna big esteraCalciomercato Bologna, una big estera vuole a tutti i costi Lucumì. La situazione - Calciomercato Bologna: il Sunderland non molla Lucumí, possibile nuovo assalto a gennaio Il Calciomercato Bologna potrebbe tornare protagonista nel prossimo mese di gennaio, con un nome che già in est ... Si legge su calcionews24.com

Calciomercato Bologna, si lavora per il rinnovo di Lucumì. Tante voci, ma la società rossoblu… - Calciomercato Bologna: si lavora al rinnovo di Lucumí nonostante le voci di mercato Il Calciomercato del Bologna entra nel vivo anche sul fronte delle conferme, e non solo su quello degli acquisti e d ... Riporta calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Bologna Big Estera