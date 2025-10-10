calcio vittorie di francia e germania nelle qualificazioni ai mondiali 2026

Serata dedicata alle qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio e nei vari gironi la situazione si delinea sempre di più. Nel Gruppo A la Germania ha rispettato i pronostici e a Sinsheim si è imposta 4-0 contro il Lussemburgo. Le reti di Raum, Kimmich (doppietta) e Gnabry hanno affossato i lussemburghesi, in dieci per l’espulsione di Carlson dopo 20?. Nel medesimo girone, vittoria 2-0 dell’Irlanda del Nord contro la Slovacchia e situazione nel raggruppamento intricata con tre squadre a quota 6 punti. Successo anche della Francia contro l’Azerbaijan nel Gruppo D. Al Parco dei Principi di Parigi, la selezione d’Oltralpe ha prevalso grazie ai gol di Mbappè, Rabiot e di Thauvin. 🔗 Leggi su Oasport.it

