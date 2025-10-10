Calcio vittorie di Francia e Germania nelle qualificazioni ai Mondiali 2026

Oasport.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Serata dedicata alle qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio e nei vari gironi la situazione si delinea sempre di più. Nel Gruppo A la Germania ha rispettato i pronostici e a Sinsheim si è imposta 4-0 contro il Lussemburgo. Le reti di Raum, Kimmich (doppietta) e Gnabry hanno affossato i lussemburghesi, in dieci per l’espulsione di Carlson dopo 20?. Nel medesimo girone, vittoria 2-0 dell’Irlanda del Nord contro la Slovacchia e situazione nel raggruppamento intricata con tre squadre a quota 6 punti. Successo anche della Francia contro l’Azerbaijan nel Gruppo D. Al Parco dei Principi di Parigi, la selezione d’Oltralpe ha prevalso grazie ai gol di Mbappè, Rabiot e di Thauvin. 🔗 Leggi su Oasport.it

calcio vittorie di francia e germania nelle qualificazioni ai mondiali 2026

© Oasport.it - Calcio, vittorie di Francia e Germania nelle qualificazioni ai Mondiali 2026

In questa notizia si parla di: calcio - vittorie

Mondiali Calcio a 7: Italia travolgente, tre vittorie su tre e quarti contro l’Argentina

Levy ha reso il Tottenham una grande impresa commerciale ma il calcio è un’altra cosa, contano le vittorie (il Guardian)

Calcio femminile, vittorie di Roma e Inter nel 2° turno della Serie A Women’s Cup

calcio vittorie francia germaniaMondiali: qualificazioni, vittorie per Francia e Germania - Vittorie per Francia e Germania, rispettivamente contro Azerbaigian e Lussemburgo, nelle partite di qualificazione dei propri gironi per i Mondiali. Come scrive ansa.it

calcio vittorie francia germaniaCalcio, vittorie di Francia e Germania nelle qualificazioni ai Mondiali 2026 - Serata dedicata alle qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio e nei vari gironi la situazione si delinea sempre di più. oasport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Calcio Vittorie Francia Germania