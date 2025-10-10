Calcio violento sale volontariamente con i tacchetti sulla gamba dell' avversario | squalificato
Calciatore calpesta un avversario con i tacchetti, allenatore insulta il collega avversario, arbitro tesserato con una società calcistica, ma dirige la gara dell’avversaria nello stesso girone. La giustizia sportiva ha avuto il suo da fare per deliberare su quanto avvenuto nei campi dell’Umbria. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Marsiglia, la lite Rabiot-Rowe, Longoria: «in tanti anni di calcio mai visto qualcosa di così violento, è inaudito»
Fedez violento verso un fan, gli tira un calcio in preda alla rabbia: ecco il VIDEO
Calcio violento, applaude l'arbitro dopo l'espulsione: due mesi di squalifica
Calcio violento Prefetto teme scontri tra Foligno e Poggibonsi... ecco la decisione presa
Calcio violento, dagli spalti insulti razzisti al giocatore: società multata