Calcio Soulè e il golf? Meglio tornare al pallone

Tgcom24.mediaset.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giocatore della Roma Matias Soulé si dà al golf. ma per poco, possiamo esserne quasi certi. Almeno stando alle risate che la fidanzata Milagros non gli risparmia mentre lo riprende durante un allenamento. Meglio limitarsi al pallone. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Tgcom24.mediaset.it - Calcio, Soulè e il golf? Meglio tornare al pallone...

