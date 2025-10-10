Calcio Seconda | Crespina capolista

Pisa 10 ottobre – Una Seconda Categoria nel girone G guidata dal Crespina. Sette punti in tre partite collocano la squadra momentaneamente al primo posto da sola con due vittorie ed un pareggio, cinque reti realizzate e tre subite. Un primo posto conquistato domenica grazie alla vittoria esterna conquistata a Cascina contro l’Atletico per 1 – 2: doppietta di melani e rete di Dolfi per i padroni di casa. Al secondo posto con sei punti si trovano cinque compagini. Il San Prospero Navacchio che dopo due vittorie consecutive nelle prime due giornate è tornato sconfitto dalla trasferta, sia pur di misura, sul campo del Ponte a Cappiano (1 – 0) che così lo ha agguantato in classifica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

