Calcio sconvolto morto l’allenatore della big | squadra devastata
Non è mai facile digerire un dolori così grande, nella vita come nello sport. L’addio dell’allenatore ha devastato la squadra e tutto il mondo del calcio. Ci sono figure che non appartengono solo alle squadre che hanno allenato, ma a tutto il mondo del calcio. Persone che, con la loro umanità e la loro dedizione, riescono a lasciare un’impronta che va oltre i risultati, oltre i trofei, oltre i numeri. Quando uno di loro se ne va, il dolore attraversa confini e lingue, perché chi ama il calcio sa riconoscere il valore di chi ha saputo dare tutto per questo sport. Negli ultimi anni, purtroppo, il mondo del pallone ha dovuto dire addio a grandi tecnici che hanno lasciato un’eredità profonda. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
In questa notizia si parla di: calcio - sconvolto
Calcio italiano sconvolto: annuncio ufficiale
Otto anni dopo aver sconvolto il mondo del calcio con il clamoroso acquisto di Neymar, il Paris Saint-Germain potrebbe essere pronto a farlo di nuovo. Secondo quanto riportato da Defensa Central, il club di Nasser Al-Khelaïfi starebbe preparando un’offerta m - facebook.com Vai su Facebook
Calcio argentino sconvolto per la morte di Russo: era il tecnico del Boca Juniors - X Vai su X