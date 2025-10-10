Non è mai facile digerire un dolori così grande, nella vita come nello sport. L’addio dell’allenatore ha devastato la squadra e tutto il mondo del calcio. Ci sono figure che non appartengono solo alle squadre che hanno allenato, ma a tutto il mondo del calcio. Persone che, con la loro umanità e la loro dedizione, riescono a lasciare un’impronta che va oltre i risultati, oltre i trofei, oltre i numeri. Quando uno di loro se ne va, il dolore attraversa confini e lingue, perché chi ama il calcio sa riconoscere il valore di chi ha saputo dare tutto per questo sport. Negli ultimi anni, purtroppo, il mondo del pallone ha dovuto dire addio a grandi tecnici che hanno lasciato un’eredità profonda. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Calcio sconvolto, morto l’allenatore della big: squadra devastata