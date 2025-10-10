Calcio Napoli Buongiorno verso il rientro | il difensore pronto per la sfida contro il Toro
Il centrale del Calcio Napoli, fermo dallo scorso agosto, lavora per tornare a disposizione di Conte il 18 ottobre. L’obiettivo è ritrovare solidità difensiva e il clean sheet che manca da oltre un mese. Il Calcio Napoli sogna di ritrovare al più presto il clean sheet, che manca dal 30 agosto. E il rientro di . 🔗 Leggi su 2anews.it
In questa notizia si parla di: calcio - napoli
Dimaro, amichevole Calcio Napoli-Arezzo 0-2. Azzurri con troppi carichi di lavoro
Dove vedere in tv Manchester City-Napoli, Champions League calcio: orario, canale, streaming
Dove vedere in tv Napoli-Sporting Lisbona, Champions League calcio: orario, programma, streaming
Addio a Gianni Punzo, storico imprenditore partenopeo, tra gli ideatori del Cis di Nola e di Italo Treno. Fu vicepresidente del Calcio Napoli negli anni del club a guida Corrado Ferlaino ed ebbe un ruolo importante anche per l'avvento di De Laurentiis. - facebook.com Vai su Facebook
Caso Osimhen: non ci sarà alcuna sanzione sportiva per il Napoli e De Laurentiis. Come scrissero i giudici, solo la Juventus fu punita essendo il solo club ad avere elevato l'illecito a sistema Nessuno lo ricorda ma nel processo "Plusvalenze bis" il Napoli non - X Vai su X
CorSport – Napoli, Buongiorno verso il rientro in campo - Conte vuole ritrovare la solidità difensiva: Buongiorno può essere un fattore Tra otto giorni si tornerà in campo contro il Torino in trasferta per la settima giornata di campionato. Riporta gonfialarete.com
Napoli, tocca a Juan Jesus sostituire Buongiorno. Un solo ballottaggio per Conte - Si riforma la coppia che spesso in passato ha dovuto fronteggiare l’emergenza in difesa. Si legge su gazzetta.it