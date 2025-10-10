Il centrale del Calcio Napoli, fermo dallo scorso agosto, lavora per tornare a disposizione di Conte il 18 ottobre. L’obiettivo è ritrovare solidità difensiva e il clean sheet che manca da oltre un mese. Il Calcio Napoli sogna di ritrovare al più presto il clean sheet, che manca dal 30 agosto. E il rientro di . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Calcio Napoli, Buongiorno verso il rientro: il difensore pronto per la sfida contro il Toro