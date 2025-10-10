Calcio femminile | Fiorentina-Inter il big match della seconda di Serie A la Juve accoglie il Parma

Si infiamma subito la lotta nella Serie A 2025-2026 di calcio femminile. Questo weekend si svolgerà infatti un secondo turno contrassegnato da due scontri molto importanti, molto utili in ottica classifica. In tal senso, i riflettori saranno puntati sul big match che dovrà confrontarsi Fiorentina e Inter. Due squadre, due situazioni molto diverse. Le nerazzurre infatti, una volta assorbita la grande delusione in Champions, hanno cominciato il Campionato nel migliore dei modi, battendo per 5-0 la neopromossa Ternana. Le toscane invece sono cadute, non senza sorpresa, nei confronti del Napoli. Attenzione poi al vìs-a-vìs tra Roma e Milan, in cui le rossonere dovranno dimostrare di poter compiere quello step in più per poter competere ad armi pari con una delle grandi protagoniste di questo movimento. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio femminile: Fiorentina-Inter il big match della seconda di Serie A, la Juve accoglie il Parma

In questa notizia si parla di: calcio - femminile

LIVE Italia-Inghilterra 1-2, Europei di calcio femminile 2025 in DIRETTA: Kelly regala il sogno alle inglesi! Battute le azzurre al 120?

Europei di calcio femminile, l’Italia fa l’impresa e batte l’Inghilterra: le azzurre accedono alla finale

Europei di Calcio Femminile, l’Italia dice addio alla finale: le Azzurre sconfitte dall’Inghilterra

Jesina Calcio Femminile. . Videoclip Calcio Femminile Chieti vs Jesina Calcio Femminile Coppa Italia di Serie C - facebook.com Vai su Facebook

Fiorentina-Inter (Serie A femminile): quando si gioca e dove vederla in tv - L'appuntamento per la sfida tra Fiorentina e Inter, seconda giornata della Serie A Femminile, è per sabato 11 ottobre alle ore 17:30. Segnala msn.com

Wullaert, Inter Women: "Testa alla Fiorentina. L'anno scorso ci misero in difficoltà" - Vittoria rotonda ieri sera in Europa per l'Inter Women, prossimo avversario della Fiorentina Femminile in Campionato. firenzeviola.it scrive