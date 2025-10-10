Calcio a 5 insidiosa trasferta per il Forlì contro l' imbattuta Due G Futsal Parma
Sabato pomeriggio, 11 ottobre, alle ore 16, il Forlì Calcio a 5 sarà di scena al Pala Del Bono di Parma per sfidare la Due G Futsal Parma, formazione emiliana imbattuta in questo avvio di stagione. Dopo due pareggi nelle prime due giornate, i ducali hanno conquistato sabato scorso, sempre tra le. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Calcio a 5, insidiosa trasferta per il Forlì contro l'imbattuta Due G Futsal Parma - Il Forlì ritrova Bonetti dopo l’assenza della scorsa settimana Sabato pomeriggio, 11 ottobre, alle ore 16, il Forlì Calcio a 5 sarà di scena al Pala Del Bono ... forlitoday.it scrive
