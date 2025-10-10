Calcinate inaugurato l’Ospedale di Comunità Bertolaso | Un tassello importante del sistema sanitario lombardo

Calcinate. Taglio del nastro giovedì 9 ottobre: inaugurato, a Calcinate, l’ Ospedale di Comunità. Si tratta di una struttura sanitaria intermedia pensata per garantire assistenza e cure a pazienti che non necessitano di ricoveri ospedalieri complessi. All’inaugurazione ha preso parte l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso, che ha sottolineato il ruolo strategico del nuovo presidio nel sistema sanitario lombardo. L’ospedale, operativo dal 1° luglio all’interno del secondo piano dell’ex ospedale “Francesco Maria Passi” e integrato con la Casa della Comunità situata al piano terreno, dispone di 20 posti letto accreditati, di cui 15 già attivi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

