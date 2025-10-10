Cairo racconta | I miei vent' anni di grande passione al Torino Ho dato tutto

Il presidente granata e presidente di Rcs MediaGroup si racconta ad Aldo Cazzullo al Festival di Trento: "Il bilancio è molto positivo, ad oggi ho messo 72 milioni di euro. Non rimarrò a vita, però al momento non ho ricevuto offerte". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cairo racconta: "I miei vent'anni di grande passione al Torino. Ho dato tutto"

In questa notizia si parla di: cairo - racconta

Elegante architettura d’epoca al Cairo Un edificio che racconta storie di un’altra epoca, con la sua facciata chiara impreziosita da colonne, pilastri e decorazioni scolpite con maestria. I balconi in ferro battuto si affacciano sulla città come piccoli palchi sospes - facebook.com Vai su Facebook

Torino, Cairo: 'Ho detto nove no per i miei giocatori. Verdi? De Laurentiis è un amico ma...' - Il presidente del Torino, Urbano Cairo, quest’oggi è giunto a Bormio per far visita alla squadra durante questo ritiro estivo. Riporta calciomercato.com

Sinner: “I miei primi soldi a vent’anni, ma c’è qualcuno che mi ha reso la persona che sono oggi” - Prima di volare a Pechino, dove tornerà a giocare inaugurando la tournée asiatica, Jannik Sinner ha presentato a Milano la fondazione che porta il suo nome. Secondo fanpage.it