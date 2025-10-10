Cairo | Il Giro d’Italia partirà dalla Bulgaria Siamo in una fase di grande sviluppo

Urbano Cairo, presidente di Rcs MediaGroup, ha parlato del Giro d’Italia a margine dell’evento “Giro d’Italia. Tra impatti economici e benessere sociale” al Festival dello Sport di Trento 2025. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Cairo: "Il Giro d'Italia è un ambasciatore dello sport nel mondo. L'edizione 2026 partirà dalla Bulgaria"

