Cairo | Il Giro d' Italia è un ambasciatore dello sport nel mondo L' edizione 2026 partirà dalla Bulgaria

Le parole del presidente di Rcs MediaGroup al Festival dello Sport di Trento: "Diamo una spinta all’esportazione italiana, un obiettivo per il nostro paese". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Cairo: "Il Giro d'Italia è un ambasciatore dello sport nel mondo. L'edizione 2026 partirà dalla Bulgaria"

Le parole del presidente di Rcs MediaGroup al Festival dello Sport di Trento: "Diamo una spinta all'esportazione italiana, un obiettivo per il nostro paese"

Cairo, 'dal Giro d'Italia un impatto di 700 milioni di euro' - "Il dato bello relativamente al Giro d'Italia è che ha un impatto economico veramente molto importante per quel che è la ricaduta sul territorio italiano.

