Cagliari Gaetano lavora al rientro | obiettivo la settima giornata contro il Bologna

Cagliari, Gaetano verso il recupero: il trequartista sogna il rientro per la sfida della 7ª giornata. Le ultimissime Un infortunio muscolare ha rallentato il percorso di Gianluca Gaetano, trequartista classe 2000 del Cagliari, ma la sua determinazione resta intatta. Il giocatore, reduce da alcuni problemi fisici, non ha potuto prendere parte all’amichevole di Assemini contro . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Cagliari, Gaetano lavora al rientro: obiettivo la settima giornata contro il Bologna

In questa notizia si parla di: cagliari - gaetano

Cagliari, le condizioni di Gaetano: il fantasista resta in dubbio per Udine, le ultime

Cagliari senza Gaetano contro l’Udinese: il numero 10 salta la trasferta del Bluenergy Stadium

Cagliari senza Belotti, Zappa e Gaetano per la trasferta di domenica a Udine. Ma anche Mina è in forse per una contusione al ginocchio. Il tecnico Pisacane però afferma che la squadra è più forte degli infortuni. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Cagliari senza Belotti, Zappa e Gaetano per la trasferta di domenica a Udine. Ma anche Mina è in forse per una contusione al ginocchio. Il tecnico Pisacane però afferma che la squadra è più forte degli infortuni. #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/20 - X Vai su X

Infortunio Gaetano, tutte le novità sulle condizioni del trequartista verso Cagliari-Bologna - Infortunio Gaetano, il trequartista del Cagliari sta continuando a lavorare il problema fisico che l’ha limitato nel corso dell’ultimo periodo Il Cagliari di Fabio Pisacane prosegue la preparazione in ... Lo riporta cagliarinews24.com

Cagliari, il rientro di Gaetano può aiutare Esposito: il punto sulla trequarti rossoblù - Cagliari, l’obiettivo della sosta è recuperare Gaetano: e il suo rientro può aiutare anche Sebastiano Esposito, ecco perché La sosta per le Nazionali rappresenta per il Cagliari un’occasione important ... cagliarinews24.com scrive