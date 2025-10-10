Caduta massi riaperta la Strada del Mingardo | il sindaco firma l' ordinanza
Il sindaco di Camerota Mario Salvatore Scarpitta ha firmato, ieri sera, una nuova ordinanza che revoca la precedente misura di chiusura del tratto compreso tra il km 6+300 e il km 6+800 in località Cala del Cefalo. Le attività di disgaggio e messa in sicurezza del costone roccioso sono state. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
