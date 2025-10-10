Cade da 10 metri di altezza | giovane operaio soccorso in codice rosso
Grave infortunio sul lavoro nella mattinata di oggi, venerdì 10 ottobre, a Nave: un operaio di 27 anni è precipitato dal tetto, da un’altezza di circa dieci metri. L’incidente è avvenuto intorno alle 9.30 all’interno di uno stabilimento (una torneria automatica) di via Gardellone. La centrale. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
