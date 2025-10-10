Cadavere trovato avvolto in un lenzuolo a Gioiosa Ionica | indagati due connazionali
A quanto apprende l’Adnkronos, sono due le persone indagate per l’omicidio di Kumar Pankaj, il 37enne indiano il cui corpo fu trovato lo scorso 20 agosto nel centro storico di Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria, avvolto in un lenzuolo e in avanzato stato di decomposizione.I due. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Cadavere avvolto in un lenzuolo e abbandonato in strada a Gioiosa Ionica: 2 persone indagate per l’omicidio - La svolta investigativa nelle ultime settimane quando gli accertamenti dei carabinieri hanno portato all’arresto di un connazionale della vittima, accusato ... Da fanpage.it