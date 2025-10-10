Cadavere trovato avvolto in un lenzuolo a Gioiosa Ionica | indagati due connazionali

Reggiotoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A quanto apprende l’Adnkronos, sono due le persone indagate per l’omicidio di Kumar Pankaj, il 37enne indiano il cui corpo fu trovato lo scorso 20 agosto nel centro storico di Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria, avvolto in un lenzuolo e in avanzato stato di decomposizione.I due. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cadavere - trovato

Roma, trovato il cadavere di una donna tra le sterpaglie

Roma, cadavere di una donna trovato tra i cespugli

La macabra scoperta: trovato un cadavere, si indaga per omicidio

cadavere trovato avvolto lenzuoloCadavere avvolto in un lenzuolo e abbandonato in strada a Gioiosa Ionica: 2 persone indagate per l’omicidio - La svolta investigativa nelle ultime settimane quando gli accertamenti dei carabinieri hanno portato all’arresto di un connazionale della vittima, accusato ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Cadavere Trovato Avvolto Lenzuolo