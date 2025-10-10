Cadavere di donna ritrovato nel Sile di fronte alla sede di H-Farm è giallo

Veneziatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Macabro ritrovamento nel fiume Sile, nel tratto di via Sile a Ca' Tron, di fronte al campus di H-Farm, al confine tra i comuni di Meolo e Roncade. Un uomo, a bordo di una barca che stava transitando lungo il corso d'acqua, ha notato un corpo di una donna parzialmente immerso in acqua. Sono. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cadavere - donna

Roma, trovato il cadavere di una donna tra le sterpaglie

Roma, cadavere di una donna trovato tra i cespugli

Roma, cadavere di donna ritrovato tra le sterpaglie

cadavere donna ritrovato sileCadavere di una donna trovato in zona portuale a Ischia - Il corpo senza vita è stato trovato nella zona della Pagoda, nell'area portuale del comune capoluogo isolano, ... Si legge su ansa.it

Ritrovato il cadavere di Cinzia Pinna, scomparsa in Gallura: Ragnedda ha confessato - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ritrovato il cadavere di Cinzia Pinna, scomparsa in Gallura: Ragnedda ha confessato ... tg24.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Cadavere Donna Ritrovato Sile