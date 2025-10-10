Cadavere di donna ritrovato nel Sile di fronte alla sede di H-Farm è giallo
Macabro ritrovamento nel fiume Sile, nel tratto di via Sile a Ca' Tron, di fronte al campus di H-Farm, al confine tra i comuni di Meolo e Roncade. Un uomo, a bordo di una barca che stava transitando lungo il corso d'acqua, ha notato un corpo di una donna parzialmente immerso in acqua. Sono. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
