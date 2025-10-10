Cadavere avvolto in un lenzuolo e abbandonato in strada a Gioiosa Ionica | 2 persone indagate per l’omicidio
La svolta investigativa nelle ultime settimane quando gli accertamenti dei carabinieri hanno portato all’arresto di un connazionale della vittima, accusato di essere l'autore materiale del delitto scoperto nell'agosto scorso. Con lui nel registro degli indagati è finito anche un altro connazionale accusato di favoreggiamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: cadavere - avvolto
Gioiosa Ionica, cadavere avvolto in un lenzuolo trovato nel centro storico
Orrore in Italia, trovato cadavere nella via del centro storico: avvolto da un lenzuolo pieno di sangue
Passanti trovano un cadavere avvolto in un lenzuolo sporco di sangue a Gioiosa Jonica: si indaga
Una giovane è stata arrestata dalla Squadra mobile di Reggio Calabria perché accusata di avere ucciso, soffocandoli, i suoi due bambini appena partoriti, di occultamento dei loro corpi nonché di soppressione di cadavere in relazione a un ulteriore bambino - facebook.com Vai su Facebook
Cadavere a Gioiosa Jonica, i carabinieri arrestano un connazionale della vittima https://rainews.it/tgr/calabria/articoli/2025/09/cadavere-a-gioiosa-jonica-i-carabinieri-arrestano-un-connazionale-della-vittima-bdf0e3f7-7ac6-410e-ac57-080087cf3ae8.html?wt_ - X Vai su X
Cadavere avvolto in un lenzuolo e abbandonato in strada a Gioiosa Ionica: 2 persone indagate per l’omicidio - La svolta investigativa nelle ultime settimane quando gli accertamenti dei carabinieri hanno portato all’arresto di un connazionale della vittima, accusato ... Lo riporta fanpage.it
Cadavere a Gioiosa Jonica, i carabinieri arrestano un connazionale della vittima - I carabinieri hanno arrestato un uomo di nazionalità indiana, sospettato di aver ucciso un connazionale a Gioiosa Jonica. Scrive rainews.it