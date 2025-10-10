Cadavere avvolto in un lenzuolo e abbandonato in strada a Gioiosa Ionica | 2 persone indagate per l’omicidio

Fanpage.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La svolta investigativa nelle ultime settimane quando gli accertamenti dei carabinieri hanno portato all’arresto di un connazionale della vittima, accusato di essere l'autore materiale del delitto scoperto nell'agosto scorso. Con lui nel registro degli indagati è finito anche un altro connazionale accusato di favoreggiamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cadavere - avvolto

Gioiosa Ionica, cadavere avvolto in un lenzuolo trovato nel centro storico

Orrore in Italia, trovato cadavere nella via del centro storico: avvolto da un lenzuolo pieno di sangue

Passanti trovano un cadavere avvolto in un lenzuolo sporco di sangue a Gioiosa Jonica: si indaga

cadavere avvolto lenzuolo abbandonatoCadavere avvolto in un lenzuolo e abbandonato in strada a Gioiosa Ionica: 2 persone indagate per l’omicidio - La svolta investigativa nelle ultime settimane quando gli accertamenti dei carabinieri hanno portato all’arresto di un connazionale della vittima, accusato ... Lo riporta fanpage.it

Cadavere a Gioiosa Jonica, i carabinieri arrestano un connazionale della vittima - I carabinieri hanno arrestato un uomo di nazionalità indiana, sospettato di aver ucciso un connazionale a Gioiosa Jonica. Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Cadavere Avvolto Lenzuolo Abbandonato