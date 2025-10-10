Cacciatore spara per errore verso un operaio | carabinieri lo denunciano

Conselice (Ravenna), 10 ottobre 2025 – Stava eseguendo lavori di bonifica di un canale presso un campo di proprietà di una nota azienda conselicese, quando è rimasto ferito da un colpo di arma da fuoco sparato da un cacciatore che si trovava poco distante. Stiamo di un 42enne, residente in provincia di Ferrara, che ha dovuto ricorrere alle cure presso l’ospedale di Argenta. L'operaio ha denunciato l’episodio ai carabinieri della Stazione di Conselice, competente per territorio. Lo sparo risulterebbe indirizzato verso un volatile che in quel momento si trovava lungo la traiettoria del tiro. Gli immediati accertamenti condotti dai militari hanno consentito di i ndividuare l’autore, un 69enne, che è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Ravenna, poiché ritenuto responsabile del reato di lesioni colpose. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

