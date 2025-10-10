Caccia soldati e basi | la mappa dell' Italia sul fronte Est della Nato
Oltre 14 mila uomini mobilitati, 8.000 già schierati e 40 missioni internazionali. L’Italia è in prima linea in molti scenari globali. Quadranti che vanno dalle missioni antipirateria nell’Oceano Indiano a quelle anti Houthi nel Mar Rosso, passando per i presidi in Africa. Ma il vero punto sensibile delle tensioni internazionali è il fianco Est della Nato, dove da giorni si susseguono sconfinamenti di caccia, avvistamenti di droni e scambi di accuse tra l’Alleanza e la Russia. La nuova cortina di ferro che dopo il 24 febbraio 2022, giorno dell’invasione russa dell’Ucraina, è scesa nelle regioni dell’Europa orientale ha costretto i Paesi europei dell’Alleanza atlantica a dispiegamenti importanti, inclusa l’Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
