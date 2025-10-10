Caccia all’affare ottobre 2025 | ritorna il mercatino del vintage
L’11 e il 12 ottobre torna una delle fiere più attese: Caccia all’affare. Appuntamento nella struttura fieristica di via Tirino 427 per vivere un’esperienza unica per gli amanti del vintage, del collezionismo e del second hand.Negli ultimi anni, l’interesse per il vintage è cresciuto. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Riapre la Fiera del Vintage "Caccia all'Affare" a Pescara 11 e 12 ottobre Dopo una pausa estiva, la fiera del vintage "Caccia all'Affare" è pronta a tornare, con un weekend ricco di emozioni e scoperte. L'11 e 12 ottobre, la fiera si svolgerà presso la str
Dopo una pausa estiva, la fiera del vintage "Caccia all'Affare" è pronta a tornare, con un weekend ricco...
