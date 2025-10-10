Caccia ai presunti droni russi Dall’Ue altro passo verso la guerra

Mentre il Cremlino cerca di gettare acqua sul fuoco e Yuri Ushakov, consigliere per la politica estera del presidente Vladimir Putin, afferma che “non c’è una riduzione” nel dialogo tra la Russia e gli Usa e che i contatti proseguono, in Europa i signori della guerra continuano ad alimentare lo scontro. La risoluzione di guerra. Il Parlamento europeo ieri ha approvato a larga maggioranza, 469 voti favorevoli, 97 contrari e 38 astenuti, una risoluzione con cui si chiede una risposta unitaria dell’Ue alle presunte provocazioni russe e la condanna delle violazioni dello spazio aereo e degli attacchi con droni contro Paesi e infrastrutture europei. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

