Ricordate quando Macron lamentava che l’Italia non fosse abbastanza ospitale con gli immigrati? Quelle dichiarazioni suonano particolarmente contradditorie alla luce delle immagini e dei reportage che arrivano dalla frontiera francese confinante con la Val di Susa. «Migranti cacciati dalla Francia. “La frontiera è militarizzata”»: questo il titolo dell’inchiesta di Repubblica, purtroppo nascosta nell’edizione locale torinese, come se fosse un tema d’interesse regionale e non nazionale. Ecco come la Francia di Macron accoglie i migranti. Tutto nasce da una denuncia dettagliata dal Rifugio Fraternità Massi di Oulx, l ’associazione guidata da don Luigi Chiampo che con l’aiuto di un gruppo di volontari fronteggia il flusso di migranti che giungono nell’Alta Val di Susa, in transito dall’Italia o respinti al confie dai francesi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Caccia ai migranti coi droni per spedirli in Italia: i metodi della Francia di Macron che non fanno notizia