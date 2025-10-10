Caccia ai migranti coi droni per spedirli in Italia | i metodi della Francia di Macron che non fanno notizia
Ricordate quando Macron lamentava che l’Italia non fosse abbastanza ospitale con gli immigrati? Quelle dichiarazioni suonano particolarmente contradditorie alla luce delle immagini e dei reportage che arrivano dalla frontiera francese confinante con la Val di Susa. «Migranti cacciati dalla Francia. “La frontiera è militarizzata”»: questo il titolo dell’inchiesta di Repubblica, purtroppo nascosta nell’edizione locale torinese, come se fosse un tema d’interesse regionale e non nazionale. Ecco come la Francia di Macron accoglie i migranti. Tutto nasce da una denuncia dettagliata dal Rifugio Fraternità Massi di Oulx, l ’associazione guidata da don Luigi Chiampo che con l’aiuto di un gruppo di volontari fronteggia il flusso di migranti che giungono nell’Alta Val di Susa, in transito dall’Italia o respinti al confie dai francesi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
La giudice Federica Emanuela Lipari del Tribunale di Trapani ha sospeso il fermo amministrativo della nave Mediterranea, accogliendo il ricorso dell’organizzazione fondata da Luca Casarini. L’equipaggio era stato sanzionato per aver sbarcato dieci migranti - facebook.com Vai su Facebook
