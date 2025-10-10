Cacce al tesoro laboratori creativi e visite guidate animate per celebrare le Famiglie al Museo

L’arte e l’archeologia come esperienze vive, partecipate e coinvolgenti, in grado di rafforzare il legame tra famiglie e luoghi della cultura.Domenica prossima, 12 ottobre 2025, in occasione delle F@MU, la Giornata nazionale delle Famiglie al Museo, laboratori creativi, cacce al tesoro e attività. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: cacce - tesoro

Tra cacce al tesoro, insolite partite a calcio e giochi in stile scout, la festa degli oratori è proseguita nel pomeriggio a Maria Madre della Chiesa, dando il via al nuovo anno oratoriano. #FattiAvanti #festadeglioratori #festadelloratorio2025 - facebook.com Vai su Facebook

Un mese tra visite guidate, laboratori creativi e caccia al tesoro in città - Il mese di maggio a Bovisio Masciago sarà ricco di eventi culturali e ludici per tutte le età, tra spettacoli teatrali, laboratori creativi, concerti e iniziative legate alla lettura. Segnala ilgiorno.it

Caccia ai Tesori Arancioni 2025 col Touring Club: guida ai borghi dove giocare, regione per regione - Domenica 5 ottobre torna la più grande caccia al tesoro d’Italia: 100 Comuni coinvolti e percorsi enogastronomici, musicali e in costume d’epoca. Si legge su quotidiano.net