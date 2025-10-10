CNPosillipo debutto casalingo contro l’AN Brescia

Tempo di lettura: 3 minuti Debutto casalingo per la Ranieri Impiantistica C.N.Posillipo di Mister Pino Porzio che affronta domani, nella gara valevole per la seconda giornata di serie A1, l’AN Brescia. La partita si giocherà alla Piscina Scandone con inizio fissato alle ore 15,00 I rossoverdi, dopo la vittoria in trasferta con l’Olympic Roma nell’esordio, sono attesi dalla dura sfida contro una delle grandi del campionato. L’AN Brescia, da anni ai vertici della Pallanuoto Italiana, è Vice Campione d’Italia, protagonista anche in Eurolega dove ha superato, qualche settimana fa, il turno preliminare, qualificandosi per la fase a gironi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

