Un titolo come Bye Sweet Carole è qualcosa da tenere in considerazione e proteggere nel tempo. Sia chiaro, il nuovo gioco di Chris Darril, già autore del franchise di Remothered, non è perfetto e non è esente da difetti, ma nella forza con cui vuole coniuga il comparto artistico a quello narrativo, è forse una delle novità più deliziose degli ultimi anni e, cosa che merita interesse, è un prodotto tutto italiano. Un po’ fiaba da Classico Disney con un richiamo visivo ben riconoscibile a cui si avviluppa una trama con risvolti thrillerhorror assieme a delle meccaniche ludiche ben precise prese da classici come Clock Tower, Heart of Darkness o i recenti Little Nightmares. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Bye Sweet Carole è una gemma preziosa