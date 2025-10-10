Bye Sweet Carole è una gemma preziosa

Screenworld.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un titolo come Bye Sweet Carole è qualcosa da tenere in considerazione e proteggere nel tempo. Sia chiaro, il nuovo gioco di Chris Darril, già autore del franchise di Remothered, non è perfetto e non è esente da difetti, ma nella forza con cui vuole coniuga il comparto artistico a quello narrativo, è forse una delle novità più deliziose degli ultimi anni e, cosa che merita interesse, è un prodotto tutto italiano. Un po’ fiaba da Classico Disney con un richiamo visivo ben riconoscibile a cui si avviluppa una trama con risvolti thrillerhorror assieme a delle meccaniche ludiche ben precise prese da classici come Clock Tower, Heart of Darkness o i recenti Little Nightmares. 🔗 Leggi su Screenworld.it

bye sweet carole 232 una gemma preziosa

© Screenworld.it - Bye Sweet Carole è una gemma preziosa

In questa notizia si parla di: sweet - carole

Bye Sweet Carole: Uscita annunciata per il nuovo horror animato di Chris Darril

bye sweet carole 232Bye Sweet Carole Recensione: quando la Disney incontra l'horror - L'avventura dello studio italiano Little Sewing Machine &#232; un'opera dalla personalità forte e intraprendente, che merita la vostra attenzione. Come scrive everyeye.it

bye sweet carole 232Bye Sweet Carole Recensione: l’Horror “disneyano” all’Italiana che incanta - Scopriamo insieme quello che Bye Sweet Carole vuole raccontare, in questa recensione dell'ultimo lavoro di Chris Darril. Scrive vgmag.it

Cerca Video su questo argomento: Bye Sweet Carole 232