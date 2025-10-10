Bus bloccati per un' ora alla rotatoria dell' ospedale a causa della sosta selvaggia

Autolinee Toscane torna a denunciare oggi, 10 ottobre, nuovi episodio di sosta selvaggia in danno del trasporto pubblico. Per questo, informa anche di "aver dato mandato al proprio ufficio legale di valutare azioni legali in sede civile e penale nei confronti dei proprietari degli autoveicoli che. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

