Burgess Juve ecco la prima mossa in bianconero del Director of Performance | introdotta un’importante novità tutto quello che c’è da sapere

Burgess Juve, ecco la prima mossa in bianconero: tutti gli aggiornamenti sulla prima novità introdotta. La rivoluzione di Darren Burgess è iniziata. Il nuovo Director of Performance della Juventus, insediatosi alla Continassa a fine settembre, ha mosso la sua prima, significativa pedina, partendo da un settore fondamentale per la prestazione di un atleta: l’alimentazione. Come riportato da Tuttosport, il dirigente australiano ha deciso di cambiare il nutrizionista della Prima Squadra. Una scelta che può sorprendere, ma che la dice lunga sul suo metodo di lavoro a 360 gradi. A lasciare il club è il dottor Giuseppe Cuzzocrea, che ricopriva l’incarico da due anni e che era molto apprezzato nell’ambiente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

