Burgess cambia tutto alla Juve | via Cuzzocrea arriva la nutrizionista Mancin Inizia la rivoluzione della performance
Alla Juventus è cominciata una nuova era. Con l’arrivo di Darren Burgess, il nuovo Director of Performance, la Continassa entra in una fase di profonda trasformazione. Il dirigente australiano, insediatosi a fine settembre, ha deciso di partire da un aspetto spesso invisibile ma determinante: l’alimentazione. Come riportato da Tuttosport, Burgess ha effettuato la sua prima mossa ufficiale sostituendo il nutrizionista della Prima Squadra. Dopo due anni di collaborazione, il dottor Giuseppe Cuzzocrea lascia la Juventus. Una figura molto stimata, ma la scelta di Burgess risponde a una precisa visione di lavoro, che punta a integrare scienza, tecnologia e dati in ogni fase della preparazione atletica. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
