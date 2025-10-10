Buongiorno verso il rientro | obiettivo Torino il 18 ottobre

Il Napoli vuole ritrovare solidità difensiva e tornare a mantenere inviolata la porta, obiettivo che manca . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Buongiorno verso il rientro: obiettivo Torino il 18 ottobre

In questa notizia si parla di: buongiorno - verso

Buongiorno verso il recupero, pronto a rientrare in gruppo

Napoli al lavoro verso la Fiorentina: Conte pensa alla coppia difensiva Buongiorno-Beukema

Infortunio Buongiorno, l’ultim’ora da Sky non lascia dubbi: cosa filtra verso il Milan

Buongiorno. Verso una fase stabile e senza piogge. Almeno fino a lunedì 13 Ottobre. I dettagli in diretta tra poco nel TGNorba e alle 09,00 a Mattino Norba - facebook.com Vai su Facebook

Verso #Milan-#Bologna: il buongiorno da San Siro con @fraletizia - X Vai su X

Conte sorride: Buongiorno è ad un passo al rientro, fissata la data - Alleato di questo obiettivo può essere il ritorno in campo di Alessandro Buongiorno che si ... Si legge su tuttonapoli.net

Buongiorno, i 3 mesi di stop e il fastidio da superare: le novità sul rientro dall’infortunio | CM.IT - Da tre mesi è fermo per infortunio, Alessandro Buongiorno è a lavoro per tornare a disposizione di Conte: l’obiettivo e i tempi di recupero Quasi 100 giorni lontano dal calcio giocato, da una partita ... Come scrive calciomercato.it