Buongiorno può rientrare col Torino Corsport

L’emergenza in difesa, se così vogliamo chiamarla visto che ci sono comunque Beukema e Juan Jesus, potrebbe dimezzarsi. Perché contro il Torino, alla ripresa dopo la sosta della Nazionale, potrebbe esserci Alessandro Buongiorno che ha smaltito l’infortunio agli adduttori. Resterebbe fuori ancora Rrahmani: non si sa nemmeno se rientrerà contro l’Inter. Ne scrive il Corriere dello Sport con Fabio Tarantino: La partita del cuore. Quella che sente in modo particolare. Alla quale non vorrà mancare. Si avvicina il rientro in campo di Alessandro Buongiorno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
