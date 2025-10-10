Buongiorno può rientrare col Torino Corsport

Ilnapolista.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’emergenza in difesa, se così vogliamo chiamarla visto che ci sono comunque Beukema e Juan Jesus, potrebbe dimezzarsi. Perché contro il Torino, alla ripresa dopo la sosta della Nazionale, potrebbe esserci Alessandro Buongiorno che ha smaltito l’infortunio agli adduttori. Resterebbe fuori ancora Rrahmani: non si sa nemmeno se rientrerà contro l’Inter. Ne scrive il Corriere dello Sport con Fabio Tarantino: La partita del cuore. Quella che sente in modo particolare. Alla quale non vorrà mancare. Si avvicina il rientro in campo di Alessandro Buongiorno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

buongiorno pu242 rientrare col torino corsport

© Ilnapolista.it - Buongiorno può rientrare col Torino (Corsport)

In questa notizia si parla di: buongiorno - rientrare

Buongiorno verso il recupero, pronto a rientrare in gruppo

Buongiorno può rientrare con il Torino, “mistero” per Rrahmani

buongiorno pu242 rientrare torinoBuongiorno può rientrare col Torino (Corsport) - Buongiorno ha recuperato dall'infortunio all'adduttore. Segnala ilnapolista.it

Buongiorno può rientrare con il Torino, “mistero” per Rrahmani - Alessandro Buongiorno potrebbe tornare a giocare in campionato contro la sua ex squadra, il Torino. Come scrive dailynews24.it

Cerca Video su questo argomento: Buongiorno Pu242 Rientrare Torino