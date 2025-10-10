Buongiorno il calvario è finito | torna a Torino per riprendersi il Napoli

C’è una data cerchiata in rosso sul calendario di Alessandro Buongiorno: sabato 18 ottobre. All’orizzonte non c’è una partita qualunque, ma la “sua” partita. Quella del cuore. Il ritorno a casa, nello stadio che lo ha visto crescere, contro i colori granata che ha indossato fin da bambino. E la notizia più bella è che lui, dopo l’ennesimo stop, ci sarà. Il calvario è finito, Conte ritrova il suo leader difensivo nel giorno più speciale. L’Infortunio e la Voglia di Tornare Protagonista. L’inizio di stagione di Buongiorno è stato un percorso a ostacoli. Dopo un primo infortunio, era rientrato carburando, ma la sfortuna si è accanita di nuovo contro il Pisa: “ lesione di basso grado del muscolo adduttore “. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

