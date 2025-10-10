Buonfiglio | Olimpiadi? Abbiamo i nostri portafortuna…

Gazzetta.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, ha parlato a margine dell’evento “La Grande Inaugurazione” del Festival dello Sport di Trento 2025. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

buonfiglio olimpiadi abbiamo i nostri portafortuna8230

© Gazzetta.it - Buonfiglio: “Olimpiadi? Abbiamo i nostri portafortuna…”

In questa notizia si parla di: buonfiglio - olimpiadi

Buonfiglio (Coni): con divise Armani invidiati a tutte le Olimpiadi

buonfiglio olimpiadi abbiamo nostriBuonfiglio “A Milano-Cortina l’Italia avrà quattro portabandiera” - 3 minuti per la lettura ROMA (ITALPRESS) – “Non sono piovuto dal cielo. Secondo msn.com

buonfiglio olimpiadi abbiamo nostriMilano-Cortina:Buonfiglio,2 portabandiera a Milano e 2 a Cortina - Vi confermo che ho convenuto con la presidente del Cio Kirsty Coventry che saranno due i portabandiera a Milano e due a Cortina, sempre una donna e un uomo ... Lo riporta sport.quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Buonfiglio Olimpiadi Abbiamo Nostri