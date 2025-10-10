Buone pratiche per una società che non discrimina a Perugia il Festival internazionale per la parità di genere
Tre giorni, oltre 30 appuntamenti, 3 spettacoli, una mostra, più di 100 speaker nazionali e internazionali per parlare di parità di genere per la prima edizione del Festival internazionale per la parità di genere. L'evento si svolgerà dal 16 al 18 ottobre.Coordinata da Giuseppina Bonerba -. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
