Buone pratiche per una società che non discrimina a Perugia il Festival internazionale per la parità di genere

Perugiatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre giorni, oltre 30 appuntamenti, 3 spettacoli, una mostra, più di 100 speaker nazionali e internazionali per parlare di parità di genere per la prima edizione del Festival internazionale per la parità di genere. L'evento si svolgerà dal 16 al 18 ottobre.Coordinata da Giuseppina Bonerba -. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: buone - pratiche

"Idratazione e protezione buone pratiche per la salute degli occhi", camper per gli screening oculistici

Speed day, artigiani e professionisti hanno condiviso le buone pratiche

Buone pratiche: con Prosit arrivano i batteri “salva-vino”, contro lo stress idrico

Cerca Video su questo argomento: Buone Pratiche Societ224 Discrimina