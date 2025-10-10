Buon onomastico Daniele oggi 10 ottobre | immagini di auguri da condividere

Si festeggia oggi 10 ottobre San Daniele Comboni, missionario e vescovo cattolico italiano originario di Limone sul Garda. Fondò gli istituti dei Missionari Comboniani del Cuore di Gesù e delle Pie Madri della Nigrizia. Canonizzato da Giovanni Paolo II nel 2003 viene festeggiato il 10 ottobre, giorno in cui perse la vita a Khartum all’età di 50 anni in seguito ad un’epidemia di colera. Daniele Comboni, il missionario con l’Africa nel cuore. “Salvare l’Africa con l’Africa” – era il suo motto che lo portò a compiere numerosi viaggi in Africa centrale, ed in particolare in Sudan, per aiutare la popolazione. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Buon onomastico Daniele oggi 10 ottobre: immagini di auguri da condividere

In questa notizia si parla di: buon - onomastico

Buon onomastico Alessio e Alessia oggi 17 luglio: immagini di auguri da inviare via social

Buon onomastico Federico oggi 18 luglio: immagini di auguri da condividere

Buon onomastico Marta oggi 29 luglio: immagini e gif di auguri

Buon onomastico Valentina e auguri a tutti gli innamorati Vai su Facebook

Buon onomastico vita di papà - X Vai su X

10 ottobre 2025, auguri di buon onomastico Daniele e Daniela - Oggi, 10 ottobre 2025, si ricorda Daniele Comboni: nato a Limone sul Garda il 15 marzo 1831 e morto a Khartoum in Sudan il 10 ottobre 1881, appartiene in pieno alla storia del movimento missionario, r ... Come scrive strettoweb.com

Buon San Francesco, oggi 4 ottobre 2025/ Frasi e immagini per l’onomastico, pensieri e scatti speciali - Buon San Francesco oggi 4 ottobre 2025: scopriamo un po' di frasi, immagini e di pensieri ad hoc per questa giornata speciale da dedicare a tutti i Francesco ... Riporta ilsussidiario.net