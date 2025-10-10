Buon compleanno Edy Reja Naike Rivelli Franco Malerba…

Buon compleanno Edy Reja, Naike Rivelli, Edmondo Bruti Liberati, Franco Malerba, Antonio Albanese, Nunzia de Girolamo, Daniele Vantaggiato, Giorgio Da Rin, Federico Masi, Manuel Giandonato, Riccardo Russo, Paolo Simion, Elena Viviani, Valeria Schiavi. Oggi 10 ottobre compiono gli anni: Gastone Savio, politico; Giuseppe Gangemi, editore; Antonio Quintana, generale; Franco Bonferroni, politico; Armando de Vincentiis, ex atleta; Mosè Marcia, vescovo; Edmondo Bruti Liberati, magistrato; Edoardo (Edy) Reja, ex calciatore, allenatore; Franco Malerba, astronauta, politico; Marcella Frangipane, archeologa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

