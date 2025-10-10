Bundu | Vannacci? Mi continua ad attaccare per cose che non mai detto
Vannacci ha detto che io voglio ‘smantellare i bianchi’? “No, quelle non sono parole mie, non le ho mai pronunciate. Si trattava solo del titolo di un dibattito dell’Arci a cui avevo partecipato, un titolo che non aveva nulla a che vedere col colore della pelle. Mi spiace che anche dopo averlo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
«Hai visto? Hanno attaccato la nuova Flotilla». La Mini verde di Antonella Bundu, alle 8 di mattina, freme in Porta Romana per partire verso Arezzo, prima tappa di un’intensa giornata di campagna elettorale che si chiuderà con i salti mortali per essere a Firen - facebook.com Vai su Facebook
