Bullismo | Stati Generali giornata di confronto a Palazzo dell' Informazione Adnkronos

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - Al Palazzo dell'Informazione (Adnkronos) si è svolta l'edizione 2025 degli Stati Generali dell'Educazione e della Prevenzione, promossa dall'Osservatorio Nazionale Bullismo e Disagio Giovanile con il patrocinio Unicef Italia: una giornata di confronto tra istituzioni, scuola, sport e terzo settore per costruire risposte concrete alle emergenze educative che coinvolgono bambini e adolescenti. Ha aperto i lavori la sottosegretaria all'Istruzione Paola Frassinetti, che ha sottolineato: "Quando parliamo di disagio giovanile, di bullismo e cyberbullismo, la scuola ha il compito di formare e di creare occasioni sistematiche di prevenzione.

