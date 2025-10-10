Bullismo | Stati Generali giornata di confronto a Palazzo dell' Informazione Adnkronos
Roma, 9 ott. (Adnkronos) - Al Palazzo dell'Informazione (Adnkronos) si è svolta l'edizione 2025 degli Stati Generali dell'Educazione e della Prevenzione, promossa dall'Osservatorio Nazionale Bullismo e Disagio Giovanile con il patrocinio Unicef Italia: una giornata di confronto tra istituzioni, scuola, sport e terzo settore per costruire risposte concrete alle emergenze educative che coinvolgono bambini e adolescenti. Ha aperto i lavori la sottosegretaria all'Istruzione Paola Frassinetti, che ha sottolineato: “Quando parliamo di disagio giovanile, di bullismo e cyberbullismo, la scuola ha il compito di formare e di creare occasioni sistematiche di prevenzione. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Quasi uno studente italiano su tre riferisce di essere stato vittima di bullismo durante l'anno scolastico e sette giovani adulti e bambini su dieci sono vittime di bullismo ogni giorno, secondo le statistiche più recenti.
