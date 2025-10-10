Bulgaria-Turchia Qualificazioni Mondiali Europa 11-10-2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Il Gruppo E delle qualificazioni ai Mondiali 2026 deve ancora trovare una valida candidata al secondo posto dietro alla Spagna, e la Turchia di Montella impegnata quest’oggi in Bulgaria è la principale candidata ad occupare quel posto. I lavovete invece sono la cenerentola del girone, già di fatto tagliati fuori dopo le prime 2 sconfitte, entrambe per 3 a 0, contro Spagna e Georgia. . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

