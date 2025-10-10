Bufera al Grande Fratello | scoppia la polemica su Omer
Nella Casa del Grande Fratello Omer Elomari viene ignorato: il web insorge, è esclusione o semplice casualità? Ecco cosa sta succedendo. Chi è il vero escluso della Casa? Un gesto banale scatena la tempesta. E il pubblico esplode. Omer Elomari, uno dei concorrenti del Grande Fratello, si è ritrovato al centro di una polemica accesissima. In un video virale, lo si vede mangiare da solo, in silenzio. Intorno a lui, il vuoto. Nessuno si siede, nessuno lo considera. Poi, in un altro momento, gli parlano. ma subito si allontanano. Per molti spettatori, questa non è solo una scena triste. È un campanello d’allarme. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv
In questa notizia si parla di: bufera - grande
Grande Fratello, bufera su Helena Prestes e Javier Martinez: “Viaggio pagato dai fan"
Grande Fratello, frase razzista contro i napoletani: è bufera, ecco chi è la concorrente incriminata
Grande Fratello, bufera su Giulia: “Sembro una down”, ora rischia la squalifica
Grande Fratello, Shaila Gatta (di nuovo) nella bufera: le ultime frasi choc su Javier Martinez L’ex Velina stava parlando del pallavolista e… - facebook.com Vai su Facebook