Nella Casa del Grande Fratello Omer Elomari viene ignorato: il web insorge, è esclusione o semplice casualità? Ecco cosa sta succedendo. Chi è il vero escluso della Casa? Un gesto banale scatena la tempesta. E il pubblico esplode. Omer Elomari, uno dei concorrenti del Grande Fratello, si è ritrovato al centro di una polemica accesissima. In un video virale, lo si vede mangiare da solo, in silenzio. Intorno a lui, il vuoto. Nessuno si siede, nessuno lo considera. Poi, in un altro momento, gli parlano. ma subito si allontanano. Per molti spettatori, questa non è solo una scena triste. È un campanello d’allarme. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Bufera al Grande Fratello: scoppia la polemica su Omer