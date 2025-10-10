Arezzo, 10 ottobre 2025 – I l titolo italiano Under12 di baseball verrà assegnato ad Arezzo. L’appuntamento è fissato per sabato 11 ottobre quando l’impianto in via Simone Martini ospiterà le fasi finali del campionato giovanile nazionale dove le migliori quattro squadre d’Italia saranno riunite per contendersi lo scudetto di categoria. La manifestazione offrirà l’occasione di vedere in azione le giovani promesse del baseball tricolore, andando ad arricchire ulteriormente il cinquantesimo anno di attività del Bsc Arezzo che ha rinnovato il proprio impegno nella promozione di questo sport sul territorio cittadino e che può festeggiare l’importante anniversario anche con l’organizzazione di un evento di assoluto rilievo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bsc, il titolo italiano Under12 di baseball verrà assegnato ad Arezzo