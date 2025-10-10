Bruscolotti: “Maradona lavorava tanto “Sapete cosa faceva dopo l’allenamento?”. L’ex difensore del Napoli e bandiera storica della compagine partenopea, Giuseppe Bruscolotti, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione sportiva Tifosi Napoletani, programma in onda sulla emittente televisiva regionale Tv Luna.. “Circola una bugia clamorosa su Diego Armando Maradona. C’è chi sostiene che non lavorasse, che entrasse in campo soltanto la domenica per giocare. Ma non è assolutamente così e noi che siamo stati i suoi compagni di squadra lo sappiano bene perché abbiamo avuto la possibilità di conoscerlo bene. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

