bruno vespa sorride grazie a giorgia meloni

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Cinque Minuti Rai 1) Non c'è nulla di peggio che ripetere gli stessi errori sapendo di sbagliare. È infatti montata una polemica inconsistente sul presunto flop delle ospitate di Giorgia Meloni da Bruno Vespa a Cinque Minuti e a Porta a Porta. Gli ascolti di martedì sera non solo non sono stati un flop, ma son stati ottimi dal punto di vista qualitativo e quantitativo. L'access prime time di Rai 1 rispetto alla scorsa stagione si è indebolito anche a seguito dell'assestamento di Affari tuoi che ora deve misurarsi con La ruota della fortuna di Gerry Scotti.

