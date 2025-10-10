BRUNO VESPA | IL MEGA CONTRATTO CON UNA NOVITÀ DESTINATA A RAI1 PAGATA A PARTE

Bruno Vespa ha rinnovato il contratto con la Rai. Nessun passaggio a Mediaset Rai, nonostante il corteggiamento prima di Silvio Berlusconi e poi di Pier Silvio Berlusconi. Nel 2021 e nel 2022 Silvio Berlusconi mi chiese di passare a Mediaset. Ci vedemmo a pranzo ad Arcore e mi disse: “Vieni, ti raddoppio lo stipendio”. Io prendevo un milione all’anno, lui me ne propose due. Ma gli dissi che finché riuscivo a lavorare in Rai, sarei rimasto in Rai. Poi chissà. Di recente ci sono stati altri contatti ma alla fine Vespa ha deciso di rimanere nella Tv di Stato con un contratto d’oro che si avvicina ai 2 milioni di euro offerti dal fondatore di Mediaset. 🔗 Leggi su Bubinoblog

