Bruciò vivo il marito con la complicità dell'amante e del figlio | Susanna Brescia condannata all'ergastolo

Fanpage.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata condannata all'ergastolo Susanna Brescia, la donna che nel 2019 uccise e diede alle fiamme il marito Vincenzo Cordì con la complicità dell'amante e del figlio avuto da una precedente relazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

