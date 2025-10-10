Bruciò vivo il marito con la complicità dell'amante e del figlio | Susanna Brescia condannata all'ergastolo
È stata condannata all'ergastolo Susanna Brescia, la donna che nel 2019 uccise e diede alle fiamme il marito Vincenzo Cordì con la complicità dell'amante e del figlio avuto da una precedente relazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: bruci - vivo
