Bruce Springsteen in arrivo il film Liberami dal Nulla e il cofanetto Nebraska ’82 | Expanded Edition

A fine ottobre fuori al cinema il film Springsteen: Liberami dal Nulla e il cofanetto Nebraska ’82:Expanded Edition. Springsteen: Liberami dal Nulla segue la realizzazione dell’album Nebraska di Bruce Springsteen del 1982. Inciso con un registratore a quattro piste nella sua camera da letto in New Jersey, l’album segnò un momento di svolta nella sua vita ed è considerato una delle sue opere più durature: un album acustico puro e tormentato, popolato da anime perse in cerca di una ragione per credere. Il film, con Jeremy Allen White nel ruolo di Bruce Springsteen, è diretto da Scott Cooper e tratto dall’omonimo libro di Warren Zanes. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

bruce springsteen arrivo filmJeremy Allen White: «Mi hanno detto "Bruce Springsteen vuole che tu lo faccia", così ho detto di sì. Ho imparato a cantare e suonare» - «Interpreto Bruce Springsteen a un bivio della vita, in cui stava facendo i conti con un traumi del passato (i rapporti difficili con il padre, ndr) e le scelte che hanno reso possibile ... Lo riporta msn.com

bruce springsteen arrivo filmSpringsteen - Liberami dal nulla, Jeremy Allen White si pente di non aver consultato Timothée Chalamet e Austin Butler - Liberami dal nulla, ma non ha consultato le star che hanno a loro volta interpretato leggende della musica. Segnala comingsoon.it

