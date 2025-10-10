Bruce Springsteen in arrivo il film Liberami dal Nulla e il cofanetto Nebraska ’82 | Expanded Edition

A fine ottobre fuori al cinema il film Springsteen: Liberami dal Nulla e il cofanetto Nebraska '82:Expanded Edition. Springsteen: Liberami dal Nulla segue la realizzazione dell'album Nebraska di Bruce Springsteen del 1982. Inciso con un registratore a quattro piste nella sua camera da letto in New Jersey, l'album segnò un momento di svolta nella sua vita ed è considerato una delle sue opere più durature: un album acustico puro e tormentato, popolato da anime perse in cerca di una ragione per credere. Il film, con Jeremy Allen White nel ruolo di Bruce Springsteen, è diretto da Scott Cooper e tratto dall'omonimo libro di Warren Zanes.

