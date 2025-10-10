Broncopneumopatia cronica ostruttiva al Policlinico due nuovi ambulatori per terapie e valutazione dei rischi

Due nuovi ambulatori specialistici entreranno in funzione nell’unità operativa di Pneumologia del Policlinico Paolo Giaccone, diretta da Nicola Scichilone. Il prossimo 16 ottobre sarà aperto l’ambulatorio di Bpco (broncopneumopatia cronica ostruttiva) per le terapie biologiche, coordinato da. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

