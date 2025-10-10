Brevetto di pilota militare ventidue giovani aquile sono pronte a spiccare il volo
GALATINA – Si è concluso un lungo e complesso percorso formativo per 22 allievi piloti, che venerdì 10 ottobre 2025 hanno ricevuto il brevetto di pilota militare presso il 61° Stormo di Galatina. La solenne cerimonia, presieduta dal generale di squadra aerea Francesco Vestito, comandante delle. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: brevetto - pilota
Per la prima volta, dieci allievi piloti della #USAF hanno iniziato, presso l'#IFTS, il corso “Multiphase Jet Training” che darà la possibilità di conseguire il brevetto di pilota militare sul velivolo #T346A, prodotto da #Leonardo | via @ItalianAirForce https://aeronaut - X Vai su X
Giubba appartenuta al tenente pilota Ferruccio Marzari. La giubba, confezionata in sartoria, è in tessuto cordonato (o cordellino) grigio verde con collo in piedi e apertura a un petto chiuso da una fila di bottoni e quattro tasche. Sul paramano a punta presenti, c - facebook.com Vai su Facebook
Lucrezia, a 20 anni il brevetto di volo in Svizzera: “Su un aereo militare negli Usa la folgorazione, vivo il mio sogno” - Magnago (Milano) – Solo vent’anni e già pilota commerciale: per Lucrezia Brandolini racconta il sogno di volare è diventato realtà. Lo riporta ilgiorno.it
In Valsusa 90 alpini conseguono il brevetto sciatore militare - Novanta alpini dell'Esercito italiano hanno conseguito il brevetto di sciatore militare, dopo un corso di tre settimane che si è tenuto nella base addestrativa di Bousson, in Alta Valsusa, nel ... Da ansa.it