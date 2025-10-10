Nel panorama delle uscite cinematografiche più discusse dell'anno, Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson ha diviso la critica tra entusiasmi e scetticismo. Tra le voci fuori dal coro spicca quella di Bret Easton Ellis, che nel suo podcast ha demolito l'euforia collettiva attorno al film con il suo consueto tono tagliente. Bret Easton Ellis critica duramente Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson, accusando la stampa di osannare il film solo per la sua ideologia progressista. Pur ammirando la regia e la fotografia, lo scrittore definisce l'opera "datata" e incapace di leggere la realtà americana. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Bret Easton Ellis su Una battaglia dopo l'altra "I critici ne parlano bene solo perché è di sinistra"